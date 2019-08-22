Россия и Украина достигли предварительной договорённости об обмене задержанных граждан двух стран по формуле «33 на 33».
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Украинская сторона, в свою очередь, предлагает обменять Вышинского на режиссёра Олега Сенцова, содержащегося в заключении в России. Пока неизвестно, будут ли включены в число обмененных украинские моряки, задержанные в Крыму после инцидента в Керченском проливе.
По данным источников, украинский омбудсмен Людмила Денисова, представитель официального Киева в переговорном процессе, уже прибыла в Москву для улаживания деталей по обмену.
Лидер «Справедливой России» Борис Миронов назвал Кирилла Вышинского «заложником украинских властей», ранее писал News.ru