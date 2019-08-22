https://static.news.ru/photo/f8ebd746-c510-11e9-9ecb-fa163e074e61_660.jpg Людмила Денисова Фото: Илья Питалев.РИА Новости

Россия и Украина достигли предварительной договорённости об обмене задержанных граждан двух стран по формуле «33 на 33».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомлённые источники. Уточняется, что в обмене не будет участвовать главред украинского РИА Новости Кирилл Вышинский — его освобождение может пройти по особой схеме. Москва не настаивает на непременном включении Вышинского в обмен, российской стороне важен сам факт его освобождения любым способом.

Украинская сторона, в свою очередь, предлагает обменять Вышинского на режиссёра Олега Сенцова, содержащегося в заключении в России. Пока неизвестно, будут ли включены в число обмененных украинские моряки, задержанные в Крыму после инцидента в Керченском проливе.

По данным источников, украинский омбудсмен Людмила Денисова, представитель официального Киева в переговорном процессе, уже прибыла в Москву для улаживания деталей по обмену.

Лидер «Справедливой России» Борис Миронов назвал Кирилла Вышинского «заложником украинских властей», ранее писал News.ru