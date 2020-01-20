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Два новых почётных российских консульства откроются на юге и в центре Мексики.

Об этом сообщил посол России в этой стране Виктор Коронелли. По его словам, вопрос об открытии консульства в городе Пуэбла практически решён — согласие на это дали и российские и...