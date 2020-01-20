Исполняющий обязанности министра обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акара провели телефонные переговоры.
Стороны обсудили обстановку в ближневосточном и североафриканском регионах, уделив внимание ситуации в Сирийской Арабской республике и в Ливии, —
цитирует«Интерфакс» сообщение Минобороны.
Ранее подобные переговоры провели президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Как сообщал NEWS.ru, Турция планирует войти в историю как государство, построившее город или города для беженцев, если сможет создать в Сирии зону безопасности.
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