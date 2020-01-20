Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Минобороны России/facebook.com

Исполняющий обязанности министра обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акара провели телефонные переговоры.

Стороны обсудили обстановку в ближневосточном и североафриканском регионах, уделив внимание ситуации в Сирийской Арабской республике и в Ливии, — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны.

Ранее подобные переговоры провели президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщал NEWS.ru, Турция планирует войти в историю как государство, построившее город или города для беженцев, если сможет создать в Сирии зону безопасности.

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