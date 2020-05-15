Россия и Турция заявили о взаимном снятии ряда ограничений

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Минтранс РФ сообщил о переговорах между Россией и Турцией. Стороны договорились о взаимном снятии ряда ограничений.

Стороны позитивно оценили взаимные меры, направленные на снятие ограничений на период пребывания российских и турецких водителей в наших странах во время двусторонних перевозок, — передаёт ТАСС.

Кроме того, ведомство рассказало о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит.

Как ранее сообщал NEWS.ru, России и Турции удалось согласовать ряд вопросов по Идлибу. 5 марта 2020 года лидеры Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о прекращении огня в зоне конфликта, возобновлении совместного патрулирования трассы М4.