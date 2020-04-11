Россия и США создадут рабочую группу по космосу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва договорилась с Вашингтоном о создании рабочей группы по космосу.
Её состав ещё неизвестен, так как стороны согласуют тематику работы,
Мы находимся на стадии согласования повестки дня, то есть тематики, по которой пойдёт работа, — подчеркнул дипломат.
Ранее NEWS.ru писал, что МИД РФ обеспокоен заявлениями НАТО о включении космоса в сферу оперативной деятельности Альянса. В ведомстве отметили, что это «очень опасный сценарий», который может привести к гонке вооружений за пределами Земли.
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