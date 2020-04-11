Политика

Россия и США создадут рабочую группу по космосу

19:02, 11 апреля 2020
Фото: NASA/GCTC/Andrey Shelepin/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва договорилась с Вашингтоном о создании рабочей группы по космосу.

Её состав ещё неизвестен, так как стороны согласуют тематику работы, передаёт РИА Новости.

Мы находимся на стадии согласования повестки дня, то есть тематики, по которой пойдёт работа, — подчеркнул дипломат.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД РФ обеспокоен заявлениями НАТО о включении космоса в сферу оперативной деятельности Альянса. В ведомстве отметили, что это «очень опасный сценарий», который может привести к гонке вооружений за пределами Земли.

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