Россия и США создадут рабочую группу по космосу

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США по всем признакам будут первым государством, которое разместит в космосе ударные системы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону обсудить российско-китайский проект договора о недопущении гонки вооружений в космосе и принять политическое обязательство не размещать первыми оружие в космическом пространстве. Американская сторона,...