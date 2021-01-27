Россия и США продлят действие ДСНВ на условиях Москвы

https://static.news.ru/photo/b29e80ca-6070-11eb-8432-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

РФ и США приняли решение о продлении Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», — цитирует его РИА Новости.

Накануне президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили по телефону тему продления соглашения. Они выразили удовлетворение обменом соответствующими дипнотами и, по сведениям Белого дома, поручили провести срочную работу, чтобы договор был продлён до 5 февраля.

РФ и США подписали Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) в 2010 году. Стороны условились начать сокращение стратегических наступательных арсеналов до ключевых значений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года.

Как писал NEWS.ru, Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Депутат Леонид Слуцкий заявил, что нижняя палата российского парламента рассмотрит документ на пленарном заседании 27 января.