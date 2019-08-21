Главы Генштаба ВС РФ и Комитета начштабов США обсудили отношения стран в военной сфере. Разговор между первым заместителем министра обороны Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом состоялся по телефону.
Военачальники обсудили ряд актуальных вопросов российско-американских отношений в военной области, — сообщили в Минобороны.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом возможные меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия — НАТО, писал News.ru.