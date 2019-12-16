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Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов написал заявление на увольнение. Руководитель аппарата правительства написал об этом на своей странице в Facebook.

Заявление об отставке Чернышов подал 12 декабря, в день, когда Владимир Путин принял отставку губернатора области Сергея Левченко. Чернышов именно этим аргументирует свой уход. Это первый чиновник из губернаторского пула,...