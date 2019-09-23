https://static.news.ru/photo/5f4ad8b8-de00-11e9-833d-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/officialsaudiaramco

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился с послом Саудовской Аравии Раидом Халедом Кримли.

По данным российского дипведомства, переговоры были посвящены ситуации в зоне Персидского залива и в Йемене.

В ходе состоявшейся беседы был рассмотрен комплекс вопросов подготовки предстоящего в октябре визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Саудовскую Аравию, — сообщили в Министерстве.

Также Богданов и Кримли обсудили график двусторонних контактов по линии различных министерств и ведомств.

Ранее News.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал быть осторожными в вопросе установления ответственных за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы. Королевство из-за последствий нападения было вынуждено вдвое сократить добычу нефти. Об ответственности за произошедшее заявили повстанцы-хуситы из соседнего Йемена, однако США и Саудовская Аравия посчитали Иран так или иначе стоящим за нападением.