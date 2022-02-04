Россия и КНР договорились вместе охранять суверенитет от влияния Запада

Россия и Китай планируют противостоять вмешательству внешних сил, совершаемому под надуманным предлогом, во внутренние дела суверенных государств, а также возвращению международных отношений к борьбе крупных держав, в которой слабые становятся добычей. Текст соответствующего совместного заявления Москвы и Пекина о новой эпохе международных отношений и глобальном устойчивом развитии размещён на сайте Кремля.

Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против «цветных революций» и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях, — говорится в сообщении.

Также в заявлении двух государств сказано, что они выступают против возвращения международных отношений на уровень противоборства крупных держав, во время которого слабые страны становятся добычей. Они также отрицают решение международных проблем с помощью обходных схем и не придерживаются политики силы, травли и односторонних санкций.

Стороны вновь заявляют о необходимости консолидации, а не раскола международного сообщества, потребности в сотрудничестве, а не в конфронтации. Стороны выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей сильных, — сказано в заявлении.

Россия и Китай не поддерживают попытки отдельных стран навязывать другим государствам свои «демократические стандарты», так как это является вопиющим примером попрания демократии.

В документе также сказано, что демократия не строится по единым шаблонам и государства вправе самостоятельно выбирать формы и методы её реализации, соответствующие специфике.

Ранее Путин на встрече с Си Цзиньпином поблагодарил его за приглашение на открытие Олимпийских игр. Он отметил, что отношения двух стран развиваются в духе стратегического партнёрства, и выразил уверенность в том, что Москва и Пекин достигнут уровня торгового оборота в $200 млрд.

В свою очередь председатель КНР заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы. Он добавил, что двусторонние отношения Москвы и Пекина служат опорой для сплочения мира в преодолении кризисов.