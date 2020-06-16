Россия и ЕС заметили позицию Украины о необязательности Минских соглашений

https://static.news.ru/photo/815dd994-afee-11ea-bbf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrian C. Nitu/Global Look Press

Евросоюз не будет выборочно подходить к обеспечению прав национальных меньшинств на Украине. В этом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе телефонного разговора заверил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

О содержании диалога рассказал глава МИД РФ. По его словам, он привлёк внимание европейского политика к заявлениям Киева о необязательности Минских соглашений.

Москва и Брюссель разделяют мнение о безальтернативности прописанных в официальных документах мер для урегулирования ситуации в Донбассе, подчеркнул Лавров.

Мы со своей стороны особо подчеркнули, что договорённости должны выполняться во всей их полноте, последовательности, включая, прежде всего, налаживание прямого и устойчивого диалога между Киевом, Донецком и Луганском, — цитирует главу российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

15 мая полномочный представитель РФ в контактной группе в Минске Борис Грызлов сообщил, что замруководителя делегации Украины заявил, будто минский комплекс мер носит рекомендательный характер. Из этого можно сделать вывод, что Киев не собирается выполнять соглашения, предположил политик.

За несколько дней до этого вице-премьер Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Киев считает Минские соглашения юридически никчёмными. Однако, по его словам, есть заинтересованность в этом процессе как в площадке, которая может содействовать завершению конфликта в Донбассе.

После этого член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов предположил, что Киев хочет обнулить Минские договорённости, чтобы обвинить Россию и республики Донбасса в нежелании мира.

Вскоре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что минский процесс по мирному урегулированию конфликта в Донбассе не умер только потому, что «держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции лёгких».

Так называемые Минские соглашения были разработаны в 2015 году в результате переговоров президента России Владимира Путина с лидером Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и возглавлявшим на тот момент Украину Петром Порошенко. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё вошли представители Украины, ОБСЕ и России. При этом власти Украины не раз заявляли, что готовы вести диалог лишь с жителями Донбасса, которые не являются участниками войны, писал NEWS.ru.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ДНР и ЛНР) на фоне кровопролитной смены власти в стране в результате госпереворота. С тех пор официальный Киев пытается силовыми методами установить контроль над территориями и обвиняет Россию в агрессии и эскалации конфликта.