Россия и Чехия продолжат контакты по встрече Путина и Земана

https://static.news.ru/photo/84dcc99c-3322-11eb-b0ee-fa163e074e61_660.jpg Милош Земан Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global look Press

Советник руководителя Чехии Мартин Нейедлы и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время встречи в конце минувшей недели в Москве договорились продолжить контакты по организации переговоров глав двух государств Милоша Земана и Владимира Путина в ближайшем будущем, рассказал 30 ноября журналистам источник в Праге.

Господин [Мартин] Нейедлы и господин [Юрий] Ушаков сошлись в необходимости дальнейшего развития чешско-российских отношений, для чего необходим и президентский уровень. С этой целью достигнута договорённость, что как только появится возможность [на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) ], конкретно поговорить о сроках, формате и тематике переговоров на высшем уровне, — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в канцелярии главы Чехии

Накануне Земан потребовал от контрразведки предоставить ему имена «российских шпионов», которые якобы действуют на территории страны. Глава государства ожидает от Службы безопасности и информации (СБИ) отчёта по трём пунктам: о влиянии и операциях проникновения российских спецслужб, которые могут угрожать безопасности Чехии, по именам российских офицеров, которые руководят этими операциями, и лиц, участвующих в них, а также чехов, сотрудничающих с разведчиками РФ, об отмывании денег российской организованной преступностью. Эксперты считают, что предоставление такой информации президенту проблематично, поскольку это приведёт к раскрытию секретов чешских спецслужб.

Ранее NEWS.ru писал, что чешская контрразведка посчитала чрезмерным число сотрудников посольства РФ. В ведомстве заявили, что количество сотрудников российского посольства почти в три раза больше работников чешской дипмиссии в Москве. В Праге полагают, что часть их на самом деле является агентами.