Россия и Белоруссия согласовали пакет интеграционных документов

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв назвал Ксению Собчак «мерзкой и гадкой особью» из-за её сравнения спешного ухода американцев из Афганистана с уходом СССР из страны в 1989 году. Фрагмент своего выступления Соловьёв опубликовал на своём YouTube-канале.

Это для тебя похожие картинки? Лгать научилась, а работать с первоисточниками нет! — заявил Соловьёв. Журналистка назвала похожими снимок генерала-майора США Криса Донахью, который последним покинул Афганистан ночью на военном...