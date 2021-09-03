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Россия и Белоруссия согласовали пакет интеграционных документов

02:20, 06 сентября 2021
Россия и Белоруссия согласовали пакет интеграционных документов Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», что Минск и Москва полностью согласовали пакет интеграционных документов.

На данный момент консенсус найден по всем 28 союзным программам, мы вышли на финишную прямую. Я очень надеюсь, что президенты двух стран в ходе встречи 9 сентября оценят нашу работу: готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены правительствами, — заявил Снопков.

При этом он отметил, что программа по созданию единого рынка газа готова. По его словам, цена на газ в Белоруссии лучшая в сравнении со всеми странами СНГ и Евросоюза.

Ранее стало известно, что в загородной резиденции президента Белоруссии появился портрет вооружённого автоматом Александра Лукашенко. На картине белорусский лидер с АКС-74У в руках даёт инструктаж спецназу во время беспорядков в Минске в августе 2020 года. Эту картину лидеру Белоруссии подарили на 67-летие. На ней изображён сам президент и его сын Николай, также с оружием в руках. Отмечается, что картину написала дочь одного из сотрудников службы безопасности главы государства.

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