Россия и Белоруссия сняли ограничения на перемещение граждан между странами

В полночь 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан из Белоруссии в Россию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства. Премьер отметил, что данное решение способствует развитию торгово-экономических отношений между странами.

Об этом мы говорили с премьер-министром Романом Головченко в начале недели. И согласовали с президентом это решение, — добавил Мишустин.

Ранее Россия и Белоруссия во взаиморасчётах за энергоресурсы заявили о намерении отказаться от доллара, сообщил премьер-министр Белоруссии Романа Головченко по результатам переговоров с главой правительства России Михаилом Мишустиным. По его словам, все сделки будут осуществляться в российских рублях.