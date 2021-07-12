Россия и Белоруссия сняли ограничения на перемещение граждан между странами
Мишустин: Россия и Белоруссия решили снять ограничения на перемещение граждан между странами
Захар Чайченко
Захар Чайченко
14:11, 17 марта 2022
Фото: gpk.gov.by
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В полночь 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан из Белоруссии в Россию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства. Премьер отметил, что данное решение способствует развитию торгово-экономических отношений между странами.
Об этом мы говорили с премьер-министром Романом Головченко в начале недели. И согласовали с президентом это решение, — добавил Мишустин.
Ранее Россия и Белоруссия во взаиморасчётах за энергоресурсы заявили о намерении отказаться от доллара, сообщил премьер-министр Белоруссии Романа Головченко по результатам переговоров с главой правительства России Михаилом Мишустиным. По его словам, все сделки будут осуществляться в российских рублях.
Он добавил, что была достигнута договорённость по реструктуризации и рассрочке российских государственных кредитов Белоруссии и о переводе расчётов с иностранной валюты в российский рубль. По его словам, Россия также вводит режим наибольшего благоприятствования для белорусских предприятий.