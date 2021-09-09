Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале высказывание президента Украины Владимира Зеленского о вероятности войны между двумя странами. По её словам, заявления украинского лидера страдают отсутствием логики и клишированностью.

Заявления Зеленского становятся всё более оторванными от реальности. Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. <...> Набор не объединённых в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише,...