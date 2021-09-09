Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга
Сергей Попов
Сергей Попов
13:57, 10 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Власти России и Белоруссии договорились отменить роуминг на территории Союзного государства. Соответствующее решение было принято в ходе заседания в Минске премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства, — говорится в совместном заявлении глав правительств.