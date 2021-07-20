Россия и Азербайджан могут начать совместное производство вакцин

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Россия и Азербайджан всё активнее сотрудничают в борьбе с коронавирусом, работают над развёртыванием совместного производства вакцин. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Слова российского лидера приведены на сайте Кремля.

Мы сотрудничаем сейчас всё активнее в борьбе с коронавирусом, — сказал российский лидер.

Он отметил, что в Азербайджан Россия поставила 100 тыс. доз вакцин. Обсуждается вопрос налаживания производства препаратов в этой стране.

По словам Путина, Россия направит в ближайшее время в Баку представительную делегацию для развития сотрудничества по ряду направлений.

23 июня Путин поговорил с Алиевым о ситуации в регионе. Политики обсудили работу в трёхстороннем формате и подтвердили настрой на укрепление отношений двух стран.