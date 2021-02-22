СМИ: Россия готовится заменить посла в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/24f6df5c-7681-11eb-b7c1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Мелконов/РИА Новости

Чрезвычайный и полномочный посол России в Латвии Евгений Лукьянов может быть назначен на должность посла в Белоруссии вместо Дмитрия Мезенцева. Он отправится в Минск после четырёх лет работы в Прибалтике.

О готовящейся замене в российской дипмиссии сообщил «Коммерсант» со ссылкой на три информированных источника.

По информации издания, кандидатура 69-летнего Лукьянова уже согласована, а подписание указа о его назначении состоится в ближайшее время. Решение о новом переводе дипломата было принято исходя из его опыта работы в Совете безопасности и банковской сфере.

Если назначение состоится, это будет третий российский посол в Минске за последние три года.

Как ранее писал NEWS.ru, Мезенцев может стать госсекретарём Союзного государства России и Белоруссии вместо Григория Рапоты, это подтверждают и источники «Коммерсанта».

На какую должность будет перенаправлен в результате политической рокировки Рапота и кто станет послом России в Латвии, пока неясно.