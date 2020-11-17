Россия готова представить США и Франции разъяснения по Турции и Карабаху

https://static.news.ru/photo/dcd30212-28bc-11eb-8cce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Если Соединённым Штатам и Франции как сопредседателям Минской группы ОБСЕ нужны будут какие-либо разъяснения по Турции и Нагорному Карабаху, то они их получат. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Если наши партнёры по сопредседательству в Минской группе нуждаются в разъяснениях, <...> эти разъяснения будут представлены. По линии наших дипломатических ведомств сейчас по карабахским делам осуществляются регулярные контакты, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Песков добавил, что Москва не хотела бы комментировать двусторонние отношения сопредседателей с Турцией.

Ранее NEWS.ru писал, что госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Основной повесткой диалога была ситуация в Карабахе. Политики признали роль России, действия которой привели к прекращению огня в регионе. Однако не все детали мирного соглашения оказались им ясны. США и Франция интересуются у России подробностями соглашения, регламентирующего прекращение огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. В частности, они хотят понять, в чём заключается роль Турции.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна.

Россия и Турция продолжают переговоры по созданию совместного наблюдательного центра по Нагорному Карабаху. Кроме того, в турецкий парламент был внесён указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о направлении военнослужащих в Азербайджан, где планируется создать турецкий мониторинговый центр. Эрдоган неоднократно выражал поддержку азербайджанской стороне и лично Алиеву в ходе военных действий в Карабахе.

США и Франция являются сопредседателями России в Минской группе ОБСЕ. Она была создана для поиска путей мирного урегулирования карабахского конфликта.