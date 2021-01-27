Россия готова к углублённым переговорам с США по контролю над вооружениями

https://static.news.ru/photo/cbbe8ad2-607f-11eb-8f9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Marines/via Globallookpress.com

Россия надеется осуществлять углублённые переговоры с США по вопросу контроля над вооружениями в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Во вторник, 26 января, президенты России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Политики поговорили по телефону и выразили удовлетворение обменом дипломатическими нотами о продлении договора СНВ-3.

Договор продлён на пятилетний срок без дополнительных условий. Это время мы надеемся использовать, чтобы развернуть с США углублённые и интенсивные переговоры о будущем контроля над вооружениями для выработки нового уравнения безопасности. Оно бы охватывало все факторы, которые влияют на международную безопасность и стратегическую стабильность, — заявил Рябков.

Замглавы МИД выразил надежду на то, что в этой области удастся продвинуться вперёд. Этому не должен помешать общий фон отношений между Москвой и Вашингтоном, который остаётся неблагоприятным.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел обсудить с представителями США продление СНВ-3. Согласно распоряжению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, также после достижения договорённости российское ведомство должно обеспечить заключение договора.