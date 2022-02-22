«Россия фактически объявила войну»: Кличко высказался о признании ДНР и ЛНР

Признанием ДНР и ЛНР Россия фактически объявила войну Украине, заявил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении к киевлянам и всем украинцам. По словам градоначальника, будущее Украины не в «Российской империи», а в цивилизованном и демократическом сообществе. Отдельно добавил, что история российского государства началась с «великого города Киева», тогда как Москва в то время стояла на болотах.

<...> Россия фактически объявила Украине войну. <...> Украина выбрала свой путь и будущее. И оно не в Российской империи, а в цивилизованном и демократическом сообществе стран. За этот выбор мы заплатили высокую цену и отстаиваем его уже восемь лет, — сказал Кличко.

Также Кличко напомнил киевлянам об образовании Киевской Руси. По его мнению, Киев сыграл значительную роль в образовании славянского государства, в отличие от Москвы, которой попросту не существовало.

Русь была Киевской, а Киев — великим городом, ещё когда были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва, — сказал Кличко.

В 882 году Киев захватил новгородский князь Олег (Вещий).

22 февраля главы Луганской и Донецкой народных республик подписали закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией. Сами договоры были подписаны с президентом РФ Владимиром Путиным накануне. Они заключаются на 10 лет.

Соглашения дают право на совместную оборону. В тексте договоров также указано, что Россия и республики могут использовать военную инфраструктуру, строить военные базы на территориях друг друга. В случае опасений одной из сторон в целях совместной обороны Москва, Луганск и Донецк будут проводить консультации.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.