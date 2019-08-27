https://static.news.ru/photo/2ba3dde4-c8e7-11e9-85c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в настоящий момент с властями Украины и Евросоюза обсуждаются различные варианты переговоров по газовому вопросу.

Чиновники рассматривают несколько возможных дат проведения мероприятия, передаёт его слова ТАСС .

Окончательной даты ещё нет, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что Анкара получит газ по трубопроводу «Турецкий поток» до конца 2019 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.