Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в настоящий момент с властями Украины и Евросоюза обсуждаются различные варианты переговоров по газовому вопросу.
Чиновники рассматривают несколько возможных дат проведения мероприятия, передаёт его слова
Окончательной даты ещё нет, — подчеркнул он.
Ранее News.ru писал, что Анкара получит газ по трубопроводу «Турецкий поток» до конца 2019 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.