Россия допустила возможность размещения в Белоруссии ядерного оружия

В МИД РФ сообщили, что Россия готова рассмотреть варианты размещения ядерного оружия в Белоруссии в том случае, если НАТО решит отказаться от обсуждения гарантий общей безопасности, сообщает РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко также отметил, что многое зависит от реакции западных стран. Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём желании вернуть ядерное оружие в республику.

Все варианты будут рассматриваться, в том числе размещение ядерного оружия в Белоруссии, если НАТО откажется обсуждать гарантии безопасности, — передаёт его слова РИА Новости.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений по безопасности. Согласно документам, Москва предлагает НАТО взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, присоединение Украины и других стран бывшего СССР.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения России об отказе Альянса от расширения на восток и оказания военной помощи Украине. По его словам, НАТО не пойдёт на уступки в вопросах безопасности своих союзников или права народа решать свою судьбу.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв призвал западные гоcударства не создавать угроз для России, поскольку в противном случае они превратятся в «радиоактивный пепел».