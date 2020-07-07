Россия будет отвечать на попытки ограничить её права как участника ДОН

https://static.news.ru/photo/b7cb438c-c127-11ea-b3c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская сторона будет предпринимать ответные меры, если её права как участника Договора по открытому небу (ДОН) будут пытаться ограничить.

Россия будет на постоянной основе вести оценку готовности партнёров полноценно выполнять свои обязательства по ДОН и искать взаимоприемлемые решения возникающих проблем. Если права России как государства — участника ДОН будут пытаться ограничить, предпримем ответные меры, — говорится в распространенном в комментарии МИД РФ о конференции государств — участников ДОН по рассмотрению последствий выхода США из соглашения.

В ведомстве подчеркнули, что дальнейшая российская линия в отношении договора будет выстраиваться на основе интересов безопасности нашей страны и её союзников.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после Холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Выход американцев осудили многие. Между тем Россия подтвердила своё намерение выполнять и далее Договор по открытому небу, несмотря на выход из него Штатов.

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Виктор Мураховский считает, что выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) будет иметь негативные последствия для европейских стран НАТО, у которых нет разведывательных спутников и которые были наиболее заинтересованы в проведении наблюдательных полётов.

Как передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил Совбезу определить позицию страны по договору.