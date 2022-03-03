Российским сенаторам посоветовали до конца недели оставаться в Москве

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рекомендовал сенаторам оставаться в Москве до конца недели. Он отметил, что дополнительная информация о графике их работы будет известна позднее, сообщает ТАСС.

Я думаю, до конца недели нужно оставаться в Москве, — сказал Клишас.

Пленарное заседание Совфеда состоится 2 марта. Следующее, согласно графику заседаний, должно пройти 16 числа.

Ранее источник в нижней палате парламента сообщил NEWS.ru, что депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации в экстренном порядке собирают на заседания, речь на которых, вероятно, пойдёт о действиях РФ в ответ на санкции Запада.

28 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подписанный Владимиром Путиным указ о специальных экономических мерах против США и примкнувших к ним стран и международных организаций не станет единственным ответом на недружественные действия Запада.

Согласно положениям документа, участники внешнеэкономической деятельности должны продавать 80% от валютных зачислений из-за границы, которые были получены с 1 января 2022 года. Также резиденты не смогут предоставлять в пользу нерезидентов иностранную валюту по договорам займа, а порядок продажи иностранной валюты экспортёрами будет устанавливать Центробанк.