Российский сенатор заявил, что санкции вредят самому Навальному

https://static.news.ru/photo/9f9b7f76-6b76-11eb-acb7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антироссийские санкции, введение которых обсуждают западные страны, вредят самому Алексею Навальному, так как в них просматривается явно выраженная русофобская риторика, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Ну что о них можно говорить. Они, видимо, решили все внутренние проблемы, соблюдают права человека, у них мощный рост экономики, и теперь они решили, что должны «помочь» России, — сказал сенатор, комментируя подготовку странами Балтии и Польши собственного пакета ограничений по «списку Навального».

По его мнению, подобные решения негативно отражаются на самом оппозиционере, так как они «исходят из стран, где превалируют русофобские настроения». Цеков также не исключает, что страны Балтии и Польшу «попросили» выступить с такими санкциями Соединённые Штаты через своих послов в данных государствах.

Мнение сенатора поддержал первый замглавы международного комитета Владимир Джабаров, заявив, что страны Балтии и Польша «стараются перед своими заокеанскими хозяевами». Он добавил, что не стоит обращать на это внимания — «Много чести», передаёт РИА Новости.

Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Эстония, Литва, Латвия и Польша ведут подготовку санкций в отношении российских чиновников и близких к власти людей, которые несут ответственность за задержание Навального и его арест.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о случаях нарушения прав журналистов в странах Запада. При этом она вспомнила почти 20 случаев, когда имели место притеснения представителей средств массовой информации.