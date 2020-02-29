Турецкий лидер Реджеп Эрдоган мог позволить себе в эмоциональном порыве потребовать от президента России Владимира Путина оставить Анкару «наедине» с Дамаском, однако вряд ли на самом деле он говорил в таком тоне.
Такое мнение
Тогда будет иметь место свержение неугодного режима соседней страной, то есть фактически это можно рассматривать как агрессию, — резюмировал Джабаров.
Как ранее писал NEWS.ru, Эрдоган заявил, что предложил Путину оставить Турцию «наедине» с Башаром Асадом. Также президент Турции отметил, что направил войска в Сирию не для расширения границ, а «по приглашению сирийского народа».
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