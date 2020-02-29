https://static.news.ru/photo/a2f00b48-5b09-11ea-9a13-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: council.gov.ru

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган мог позволить себе в эмоциональном порыве потребовать от президента России Владимира Путина оставить Анкару «наедине» с Дамаском, однако вряд ли на самом деле он говорил в таком тоне.

Такое мнение высказал в беседе с РБК первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. По словам сенатора, таким образом Эрдоган признал бы, что действия Турции направлены на свержение правящего режима в соседней стране, а не на борьбу с террористами или на защиту мирных жителей.

Тогда будет иметь место свержение неугодного режима соседней страной, то есть фактически это можно рассматривать как агрессию, — резюмировал Джабаров.

Как ранее писал NEWS.ru, Эрдоган заявил, что предложил Путину оставить Турцию «наедине» с Башаром Асадом. Также президент Турции отметил, что направил войска в Сирию не для расширения границ, а «по приглашению сирийского народа».