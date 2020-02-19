https://static.news.ru/photo/4086f64c-5339-11ea-b7ea-fa163e074e61_660.jpg Андрей Климов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал слова спецпосланника французского президента Пьера Вимона об ущербе от антироссийских санкций. Он отмечал, что эти рестрикции нанесли серьёзный ущерб Европе.

Андрей Климов заметил, что все, сказанное Вимоном, было известно российскому руководству еще несколько лет назад. По словам сенатора, уже после первого года введения незаконных санкций против РФ темпы роста товарооборота между Россией и странами Евросоюза стали уменьшаться, а темпы роста товарооборота между российской стороной и США стали возрастать.

Власти Франции уже признавались, что пытаются найти решение, как перезапустить экономические отношения с Россией, избежав при этом санкций со стороны США. Соответствующее заявление делал министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Речь шла о новых ограничениях, наложенных США против «Северного потока — 2».

Ранее национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель выступил за отмену экономических санкций в отношении России. Он призвал к этому европейских политиков, писал NEWS.ru.