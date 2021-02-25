Сенатор от Крыма назвал абсурдом идею Киева наказывать за работу с РФ

https://static.news.ru/photo/f1fc00f2-7809-11eb-ac90-96000091f725_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Инициатива украинских депутатов ввести уголовную ответственность за любое сотрудничество с РФ является абсурдом, в таком случае Киеву в первую очередь придётся отказаться от транзита российского газа, заявил журналистам сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Накануне ряд депутатов правящей партии на Украине «Слуга народа» внесли в Верховную раду (парламент страны) проекты двух законов, подразумевающие наказание за коллаборационизм. Первый документ о «коллаборационистской деятельности» предусматривает ответственность для граждан, сотрудничавших с РФ, самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР, ЛНР) и руководством Крыма. К подобной деятельности хотят отнести и публичное отрицание «вооружённой агрессии против Украины», поддержку действий Кремля, чиновников Донбасса и полуострова.

Получается, что любое сотрудничество с Россией на Украине, в том числе экономическое, они предлагают приравнять к коллаборационизму <...> Если они продают свою продукцию в России, они коллаборационисты, если получают продукцию из России — нарушают закон, — цитирует Цекова РИА Новости.

Он надеется, что документ не вступит в силу и здравый смысл возобладает, так как «экономическое благополучие Украины во многом зависит от сотрудничества с Россией». По его словам, современная власть в Незалежной, включая фракцию «Слуга народа», сами являются коллаборационистами, так как давно сдали Соединённым Штатам Америки и Евросоюзу национальные интересы страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский разъяснил, что означает реформа децентрализации в стране. Он подчеркнул, что это не значит, что регионы будут предоставлены сами себе. Лидер призвал народных депутатов принять в конституцию соответствующие изменения. Он заметил, что речь идёт об институте префектов и о ликвидации местных администраций. По словам президента, ряд вопросов в городах должны решать не киевские чиновники, а люди, которые живут в тех или иных регионах.