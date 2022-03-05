Российский правительственный самолёт вылетел в Вашингтон

Принадлежащий российскому правительству борт Ил-96-300 отправился в США из Санкт-Петербурга, такие данные обнаружены на портале Flightradar24. Согласно информации сайта, российский спецборт направляется в Вашингтон, он вылетел в 09:41 по московскому времени.

По сведениям портала, 4 марта воздушное судно ещё находилось в Москве, после чего вылетело в Санкт-Петербург.

Из-за закрытия воздушного пространства самолёт был вынужден сделать крюк и обогнуть Финляндию, Швецию и Норвегию.

Ил-96-300 относится к специальному лётному отряду «Россия» и используется для перелётов высокопоставленных российских чиновников и журналистов кремлёвского пула.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс объявил в ходе брифинга о том, что США и НАТО не стремятся к конфликту с Россией. Он подчеркнул, что США вот уже несколько лет поддерживают с Россией каналы по решению конфликтов и продолжат искать дипломатический путь урегулирования ситуации на всех возможных уровнях.

В Евросоюзе приняли решение о полном закрытии воздушного пространства Союза для России, такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 февраля. Оно будет закрыто как для пассажирских рейсов из России, так и для частных джетов.