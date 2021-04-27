Российский посол сравнил отношения с Польшей с временами Второй мировой

https://static.news.ru/photo/586f1a70-a723-11eb-9f61-96000091f725_660.jpg Фото: Marc Rasmus/imagebroker.com/Global Look Press

В настоящий момент отношения России и Польши находятся на самом плохом уровне со времён Второй мировой войны. И переломный момент произошёл в 2014 году. Об этом в интервью ТАСС по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами заявил российский посол в Польше Сергей Андреев.

По его словам, Варшава целенаправленно ведёт к разрушению взаимодействия, связей и сотрудничества. Россия, в свою очередь, жалеет об этом и считает неразумным отказ от нормальных отношений с соседями. Однако, подчеркнул Андреев, на Польше свет клином не сошёлся.

Отношения двух государств пришли к нынешнему состоянию в 2014 году, когда к РФ присоединили Крым, а в Донбассе началась война. С того времени, отметил посол, в западном информационном пространстве не прекращается оголтелая русофобская кампания, со стороны официальных лиц неприязненные, зачастую откровенно оскорбительные антироссийские высказывания следуют каждый день. Всё это не может не сказываться, как сказал Андреев, на настроениях в польском обществе, однако при личных контактах между гражданами конфликты случаются крайне редко.

Мы вообще считаем, что между Россией и Польшей нет таких действительно проблемных вопросов, которые нельзя было бы достаточно просто решить при наличии обоюдной политической воли. Но раз у польских властей такой воли нет, что ж делать, будем обходиться без этого, — сказал посол.

Ранее польский обозреватель Мацей Печиньски решил, что ему удалось разгадать смысл слов российского лидера Владимира Путина, сравнившего недругов государства с антагонистами кипплингского «Маугли» — тигром Шерханом и шакалом Табаки, передаёт издание Do Rzeczy.

По его словам, президент РФ в своей интерпретации намекнул, что Польша — шакал, страдающий бешенством.

21 апреля, оглашая послание Федеральному собранию, Путин упрекнул западные страны в попытках задеть Россию. Он сравнил такие выпады с шакалом Табаки, пытающимся угодить тигру Шерхану, из книги «Маугли» Редьярда Киплинга. Однако, предупредил российский лидер, сдержанную реакцию России не следует воспринимать как слабость.