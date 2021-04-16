Российский посол призвал Запад отказаться от дезинформации по Донбассу

https://static.news.ru/photo/467a9704-9f5d-11eb-a0ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западу необходимо перестать распространять дезинформацию по ситуации на территории Донбасса и не поддерживать иллюзии Киева. Также стоит отказаться от любых действий, которые могли бы привести к дестабилизации положения на юго-востоке Украины. Об этом в своей статье написал российский посол в Германии Сергей Нечаев.

Он подчеркнул, что Запад должен перестать подпитывать киевские иллюзии о возможности решить конфликт в Донбассе военным путём. Такие шаги могут привести к непоправимым последствиям. По словам Нечаева, РФ, как и раньше, выступает за мирное урегулирование конфликта. И это решение, подчеркнул дипломат, основано на полноценном и последовательном соблюдении минского комплекса мер, одобренного резолюцией 2202 СБ ООН.

Киев всё громче заявляет, что не собирается выполнять договорённости. Западные посредники вместо того, чтобы заставить украинские власти выполнить Минские соглашения, продолжают оправдывать любые действия киевского режима, — говорится в статье посла, опубликованной в газете Die Welt.

Киев уже несколько недель нагнетает обстановку вокруг ситуации в Донбассе и обвиняет Россию в стягивании военной мощи к своим границам. Москва на это ответила, заверив, что никакой угрозы подобные действия не несут, а российские силы свободно перемещаются на своей территории по тем направлениям, по которым считают нужным.

Как ранее передавал NEWS.ru, Украина вполне способна самостоятельно выступить против России в войне в Донбассе, считает командующий операцией Объединённых сил Вооружённых сил Украины Сергей Наев.