Российский посол ответил на претензии США по правам человека

https://static.news.ru/photo/a44b548c-10c8-11eb-95fb-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: twitter.com/RussiaInUSA

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва отвергает претензии Вашингтона по правам человека.

Выступая в четверг в дискуссионном клубе «Космос-Клаб», Антонов отметил, что особенно неприемлемым со стороны США считает претензии по правочеловеческой проблематике.

Ни у кого нет права учить нас, как жить, — заявил посол.

Он подчеркнул, что РФ считает безосновательными обвинения США в применении химоружия против оппозиционера Алексея Навального. При этом любые контраргументы и обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения, после чего Штаты вводят очередные санкции, заметил Антонов.

Мы считаем категорически неприемлемыми абсурдные призывы об «освобождении» Навального. В международной практике это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства, — сказал дипломат.

Анатолий Антонов также вспомнил о претензиях США относительно «вмешательства» в выборы, хакерских атаках и противодействия американским военным.

Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции, — констатировал посол.

Ранее Анатолий Антонов обозначил приоритеты в отношениях с США. Он считает, что двум странам нужно объединить усилия по ряду направлений.