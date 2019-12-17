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Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может войти в историю как объединитель из-за интеграции с Россией. По его словам, Москва заинтересована в этом процессе.

Политик сказал, что в России все заинтересованы в интеграции, передаёт РИА Новости. Мы не считаем, что это что-то чужое или странное, это самое близкое. Поэтому я уверен, что мы все...