https://static.news.ru/photo/c9d3b494-2107-11ea-a0a2-fa163e074e61_660.jpgФото: Sergei Stepanov/Xinhua/Global Look Press
Посол России в Эстонии Александр Петров заявил, что в Прибалтийском регионе отмечено наращивание присутствия НАТО. По его словам, это способствует росту напряжённости.
Нас не может не беспокоить нарастающая милитаризация Прибалтийского региона, — цитирует его РИА Новости.
Ранее, как писал NEWS.ru, бывший латвийский министр сообщения Анрийс Матисс заявил, что транзит товаров из России через порты Латвии сократился из-за нападок Риги на Москву. По его мнению, в ближайшее время не следует ждать увеличения потока российских товаров, а действия Латвии только ухудшат ситуацию.