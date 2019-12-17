Фото: Sergei Stepanov/Xinhua/Global Look Press

Посол России в Эстонии Александр Петров заявил, что в Прибалтийском регионе отмечено наращивание присутствия НАТО. По его словам, это способствует росту напряжённости.

Нас не может не беспокоить нарастающая милитаризация Прибалтийского региона, — цитирует его РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший латвийский министр сообщения Анрийс Матисс заявил, что транзит товаров из России через порты Латвии сократился из-за нападок Риги на Москву. По его мнению, в ближайшее время не следует ждать увеличения потока российских товаров, а действия Латвии только ухудшат ситуацию.

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