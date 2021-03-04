Российский посол обозначил приоритеты в отношениях с США

https://static.news.ru/photo/3b5fb588-f906-11e9-8018-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: MFA Russia/Global Look Press

России и США нужно объединить усилия по ряду направлений. Об этом заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

По мнению дипломата, интересам двух стран отвечает объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, распространением ОМУ и изменением климата, а также по совместному освоению космического пространства и защите экологии Арктики.

Российская сторона рассчитывает на углубление диалога по региональным сюжетам. Это Сирия, Афганистан, ситуация на Корейском полуострове, восстановление работы в рамках СВПД, положение на Ближнем Востоке, проблематика Латинской Америки, Азии, Африки, — приводит слова Антонова РИА Новости.

Кроме того, российский посол отметил необходимость восстановления полноценной структуры коммуникаций по правительственной линии.

Антонов подчеркнул, что российская сторона неоднократно передавала американским коллегам перечень первоочередных шагов по нормализации двусторонних отношений. Они касаются, в том числе, подтверждения «формулы Горбачёва-Рейгана» о недопустимости ядерной войны между двумя странами.

Кроме того, можно было бы обменяться письменными гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, наладить взаимодействие по обеспечению кибербезопасности, модернизировать соглашение по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, — отметил Анатолий Антонов.

Посол добавил, что президент России Владимир Путин предложил широкую программу сотрудничества в вопросах международной безопасности и эти предложения до сих пор находятся на столе переговоров.

Кроме того, Антонов пожелал, чтобы посольство функционировало в спокойной атмосфере, без нагнетания политической обстановки — в первую очередь, в визовой области.

Мы готовы пройти свою часть пути. Главное, чтобы была политическая воля у новой администрации США, — резюмировал российский дипломат.

Ранее NEWS.ru писал, что в США беспокоятся о том, что Россия слабеет. По словам кандидата на пост замглавы Пентагона по политическим делам Колина Кола, позиции России в ряде сфер, в том числе экономике, ухудшаются. Кроме того, российские власти чрезмерно полагаются на энергетическую мощь страны.