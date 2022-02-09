Российский посол Антонов сообщил об угрозах его выдворения из США

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что американские власти так и не отказались от угроз его выдворения из страны. Это связано с торгом за визы для сотрудников своих дипмиссий, сообщает РИА Новости.

Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день, — сказал дипломат.

Антонов уже говорил, что Госдеп поставил вопрос о его выдворении в случае, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского посольства в Москве. Из этого российский посол сделал вывод, что США не исключают понижение уровня дипломатического присутствия в Москве и Вашингтоне.

Также Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» сообщил, что посольство России в США к 30 июня должны будут покинуть ещё 28 дипломатов. Такое решение было принято после консультаций о нормализации работ диппредставительств, которые прошли в Вене и закончились безрезультатно.

Ранее сообщалось, что Анатолий Антонов назвал «инсинуацией и лживыми новостями» разговоры о планах эскалации конфликта вокруг Украины. По его словам, во время общения с американскими властями дипломат каждый раз опровергает подобные обвинения в адрес российской стороны.