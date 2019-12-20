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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Европейский союз беспомощен. Он пожелал объединению больше самостоятельности.

Он напомнил, что власти Косова не соблюдают подписанные при посредничестве Евросоюза договоры, а «путчисты» на Украине «растоптали подписи» Берлина, Парижа и Варшавы на соглашении с экс-главой государства Виктором Януковичем, передаёт Первый канал.

Вот я на днях слышал тронную речь королевы Великобритании Елизаветы II, которая сказала, что, выйдя из Евросоюза, мы (Великобритания. — NEWS.ru), среди прочего, будем гораздо более активны во внешней политике. Понимаете, какая-то странная такая последовательность. Пока мы в Евросоюзе, мы вроде бы были не очень активны, а теперь, когда мы будем одни, мы уж тут что-нибудь сделаем, — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что ЕС потенциально является очень сильным игроком на внешнеполитической арене.

Ранее NEWS.ru писал, что Лавров назвал «зашкаливающим» уровень русофобии на Западе. При этом он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других европейских лидеров пытаются изменить антироссийские настроения.