Российский МИД прокомментировал протесты японских ультраправых по Курилам

Российские дипломаты ответили на протесты японцев, которые прошли в Токио у здания посольства РФ. Ультраправые активисты устроили митинги в годовщину войны СССР и Японии, требуя вернуть Курильские острова.

Заявление МИД опубликовано на сайте ведомства, в нём отмечается, что протесты прошли при попустительстве японских властей.

Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки, — сказано в заявлении российской стороны.

Дипломаты отмечают, что вступление СССР в войну с Японией 8 августа 1945 года происходило в строгом соответствии с решением союзных держав и взятыми на себя международными обязательствами. Именно этот шаг и помог закончить кровопролитную войну.

Япония до сих пор считает четыре острова Курильской гряды своими «северными территориями». Из-за этого Москва и Токио не могут подписать мирный договор со времён Второй мировой войны.

Ранее граждан России в Японии предупредили о готовящихся 9 августа антироссийских протестах, приуроченных к 76-й годовщине вступления СССР в войну с Японией. Подобные митинги устраиваются периодически возле российских дипломатических представительств на территории Японии.