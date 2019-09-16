Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что США не смогли за 20 лет дать оценку действиям НАТО в Югославии в 1999 году. Так сенатор прокомментировал заявления покидающего свой пост американского посла в Сербии Кайла Скотта.

Цеков уверен, что дипломат, если он руководствуется высокими человеческими чувствами, должен был принести извинения. Член Совфеда отметил, что Скотт предлагает Сербии смириться с тем, что «американцы и натовцы бомбили территорию...