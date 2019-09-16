Министерство иностранных дел России ответило на призыв американского посольства освободить обвинённого в шпионаже Пола Уилана. В ведомстве предложили Соединённым Штатам выпустить из тюрьмы заключённых россиян.
В МИДе добавили, что гражданин США был задержан в момент совершения преступления.
В то время как Бут, Бутина, Ярошенко и другие россияне годами сидят в американских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям, — говорится в сообщении министерства в Twitter.
П.Уилан был задержан с поличным в момент совершения противозаконных действий, в то время как В.Бут, М.Бутина, К.Ярошенко и другие россияне годами сидят в американских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям. Когда вы прекратите держать этих людей в изоляции и отпустите домой?
Ранее News.ru писал, что Уилан уже восемь месяцев провёл в следственном изоляторе, а доказательств его правонарушения так и не было предоставлено, заявили в посольстве Соединённых Штатов в Москве. Дипломаты призвали российские власти отпустить задержанного.