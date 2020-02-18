https://static.news.ru/photo/b842284a-5281-11ea-9aef-fa163e074e61_660.jpg Ofcom Фото: Global Look Press

Английский медиарегулятор Ofcom принял решение оштрафовать держателя лицензии телеканала «НТВ-МИР Балтия» — «Балтийский медиа альянс». МИД России счёл такие действия политическим заказом.

Рассматриваем решение британского медиарегулятора Ofcom о наложении штрафа на держателя лицензии телеканала «НТВ-МИР Балтия» — «Балтийский медиа альянс» — по обвинению в нарушении правил вещания в качестве очередного проявления дискриминационной политики властей Великобритании, направленной на вытеснение из западного информационного пространства российского медиаконтента и подавление альтернативных точек зрения, — цитирует российское ведомство «Интерфакс».

Также в МИД вспомнили прошлогодний инцидент, когда Ofcom рассматривал наложение санкций на «НТВ-МИР Балтия» из-за трансляции сюжета о «деле Скрипалей». Помимо этого, медиарегулятор оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов. Российское ведомство призвало мировую общественность к реакции. В частности, МИД обратился к правозащитным НПО.

Как ранее писал NEWS.ru, ведомство обвинило Украину и ЕС в дискриминации жителей Донбасса.