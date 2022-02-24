Российский МИД назвал нелегитимным первичный пакет санкций ЕС

Министерство иностранных дел России прокомментировало первичный пакет санкций Евросоюза в отношении России. В ведомстве его назвали нелегитимным и необоснованным, сообщается на сайте МИД.

В четверг, 24 февраля, по инициативе Евросоюза состоялась встреча постпреда России при ЕС Владимира Чижова с Генсекретарём Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино. Чижов изложил европейскому коллеге российскую оценку ситуации вокруг украинского кризиса, а также подробно остановился на причинах, которые потребовали от российского руководства принять решение о независимости ЛНР и ДНР. И затем уже решиться на проведение спецоперации.

В ответ Саннино сослался на выпущенное 24 февраля заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля и принятый Евросоюзом «первичный» пакет ограничительных мер.

С российской стороны был подчеркнут нелегитимный и необоснованный характер таких односторонних мер, которые способны лишь усугубить и без того тяжёлую ситуацию в российско-есовских отношениях. Партнёры были предупреждены о том, что подобная линия неизбежно встретит ответные шаги с российской стороны, — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания вводит блокирующие санкции против «Аэрофлота». Авиакомпании приостановили разрешение и запретили полёты в Британию.