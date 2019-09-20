Антон Алиханов Антон Алиханов Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на заявление главнокомандующего ВВС США на территории Европы Джеффри Ли Харригана.

Ранее американский офицер заявил о наличии у Пентагона плана относительно прорыва многослойной противовоздушной обороны России со стороны Калининграда.

Алиханов, в свою очередь, порекомендовал Харригану внимательно читать исторические книги.

Надо помнить, что, как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт, — передаёт слова губернатора РБК.

Ранее News.ru писал, что журналисты американского издания The National Interest признали неспособность США отразить атаку гиперзвуковыми ракетами.

Автор статьи также констатировал, что Россия и Китай опережают США в сфере гиперзвуковых вооружений.

News.ru в соцсетях