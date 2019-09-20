Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на заявление главнокомандующего ВВС США на территории Европы Джеффри Ли Харригана.
Ранее американский офицер заявил о наличии у Пентагона плана относительно прорыва многослойной противовоздушной обороны России со стороны Калининграда.
Алиханов, в свою очередь, порекомендовал Харригану внимательно читать исторические книги.
Надо помнить, что, как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт, —
передаётслова губернатора РБК.
Ранее News.ru писал, что журналисты американского издания The National Interest признали неспособность США отразить атаку гиперзвуковыми ракетами.
Автор статьи также констатировал, что Россия и Китай опережают США в сфере гиперзвуковых вооружений.