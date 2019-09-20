Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Соединённые Штаты начали размещать оружие в космосе. Министр написал об этом в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего», которая опубликована на сайте ведомства.

Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность, — говорится в тексте. По его словам, в настоящее время готовится медийная...