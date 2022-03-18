Российский дипломат обвинил Европу в расизме ко всему русскому

Борьба со всем русским, захлестнувшая Европу, граничит с откровенным расизмом. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.

Дипломат выразил надежду, что в Риме и других европейских столицах «придут в себя» и вспомнят об истинных интересах своих народов.

А захлестнувшая их борьба со всем русским, граничащая с откровенным расизмом, уступит место <...> взвешенным шагам, направленным на поиск путей обеспечения безопасности и процветания всего европейского континента, а не только одной его части, — сказал Парамонов.

О подчеркнул, что на фоне антироссийской истерии власти Италии, в частности, забыли о действующих двусторонних договорённостях и соглашениях, а также об особом характере связей с Россией, опыте сотрудничества. Вместо этого там подключились к «остервенелой русофобской кампании». Это не может не удручать, отметил дипломат.

Ранее журналист Маркус Беккер в немецком еженедельнике Spiegel высказал мнение, что чем сильнее ужесточаются санкции против России, тем больше трещин на европейском фронте. По мнению автора, на прошедшем саммите Евросоюза в Версале главы стран должны были прийти к общему мнению по санкциям против РФ и членству Украины в ЕС. Однако этого, как считает Беккер, не произошло. Среди причин отказа от усиления санкций указывается риск беспрецедентного подорожания энергии. Беккер написал, что во избежание этого Греция, Италия и Испания предложили ограничить цены на энергоносители, но от них отвернулись Германия и Нидерланды.