Российский дипломат назвал виновных в пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/95e776de-80a7-11ea-aacb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Николай Платошкин/vk.com

В распространении COVID-19 практически по всему миру виноваты власти Китая. Об этом заявил дипломат РФ Николай Платошкин на своём YouTube-канале.

Платошкин считает, что Пекин или не препятствовал убийству диких животных или вовсе поощрял его, и от них смертельно опасный вирус попал к человеку, сообщает портал argumenti.ru.

По мнению дипломата, КНР слишком поздно сообщила другим странам о том, что коронавирус начал распространяться. Государства, которые пострадали от пандемии, продолжил Платошкин, вправе потребовать компенсацию от Китая.

На сегодняшний день в России зафиксировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заразившихся в стране увеличилось на 4070. Выздороветь удалось 2590 пациентам. Жертвами COVID-19 стали 273 человека. В Москве — 18 105 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболевших стало больше на 1959. 1517 выздоровели, 127 человек не смогли победить болезнь.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер Владимир Путин провёл разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в котором высоко оценил действия китайских партнёров в борьбе с коронавирусом и назвал контрпродуктивными попытки обвинить власти Китая в том, что они поздно сообщили миру об опасной болезни.