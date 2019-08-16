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Президент Владимир Путин не одобрил ни одного предложения своего советника Сергея Глазьева, который вскоре покинет эту должность, заявил экс-министр экономики Андрей Нечаев.

По его словам, Глазьев «был довольно одиозной фигурой», выступавшей с «самыми странными» идеями, которые так и не были реализованы. Из этого можно сделать вывод, что президент Путин ему совсем не...