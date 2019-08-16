Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп приглашён в Москву на празднование Дня Победы 9 мая, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Также столицу могут посетить британский премьер-министр Борис Джонсон и глава КНР Ким Чен Ын, передаёт
Президент Франции Эмманюэль Макрон уже дал своё согласие на посещение праздничных мероприятий, отметил политик.
Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский резко высказался о тех, кто хочет отменить празднование Дня Победы. По его словам, если фракция поддержит соответствующую инициативу, он выступит против.