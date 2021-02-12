Российские политики отреагировали на карту с «турецкими» Крымом и Кубанью

https://static.news.ru/photo/d0596114-6d47-11eb-a917-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео TRT1

Российские политики прокомментировали турецкую карту, на которой к 2050 году в сферу влияния Турции должны войти ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, у турецкого руководства есть мысли о воссоздании Османской империи, однако навряд ли Анкара захочет присоединить к себе российские территории силовым методом.

Что касается Крыма и Севастополя, в этом вопросе поставлена точка, об этом говорил президент. Это два субъекта Российской Федерации. По поводу других регионов на Северном Кавказе — на чужой вершок не надо разевать роток, — сказал Красов радиостанции «Говорит Москва».

Он также добавил, что если турецкие чиновники хотят проверить на себе «силу русского духа и нашего оружия, пусть попробуют».

По мнению депутата Госдумы Павла Шперова, Турция никогда не скрывала амбиций в отношении Крыма, обсуждая в политических кругах вопрос присоединения полуострова.

Понятно, что турецкая сторона очень хочет вернуть зону влияния, какая у неё была три века назад, может быть, даже захватить какие-то территории, но я не думаю, что это может каким-то образом всерьёз обсуждаться, — заявил парламентарий в эфире «Дума ТВ».

Ранее ведущий программы на одном из главных телеканалов Турции TRT1 в прямом эфире показал, как может измениться территория страны к 2050 году. Оказалось, что турецкие владения, по его мнению, должны значительно расшириться за счёт территорий других государств — так, внутри государственной границы Турции оказались в том числе Крым и Донбасс. Карта Турции в 2050 году выглядит действительно масштабной — многие пользователи Сети назвали это «новой Османской империей». В состав страны, согласно авторам сюжета, войдут Армения, Грузия, Азербайджан, ОАЭ, Абхазия, Осетия, Ирак и множество других расположенных рядом государств.

Не обойдена вниманием и Россия. В частности, турецкими, согласно телеканалу, должны стать Астраханская, Ростовская, Саратовская, Самарская и Волгоградская области, также Ставропольский край и Краснодарский край, Крым, Адыгея, Чечня, Дагестан, Чувашия и другие территории. На украинской территории должны перейти под флаг с полумесяцем Луганская и Донецкая области, писал NEWS.ru.