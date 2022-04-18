Российские дипломаты выехали из Токио по требованию японских властей

Восемь сотрудников российского посольства и торгового представительства, а также члены их семей покидают Токио. Об их высылке на фоне событий на Украине ранее объявил японский МИД, сообщает ТАСС.

Автобус с дипломатами выехал с территории посольства и направился в сторону аэропорта Ханэда. В Россию высланных сотрудников доставят спецбортом, вылет будет осуществлён в ближайшие часы.

О высылке российских дипломатов Япония объявила в начале апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу сообщила, что Москва даст «соответствующий ответ» Японии. Российский посол в Японии назвал действия Токио неприемлемыми, так как они направлены на разрушение российско-японских отношений.

До настоящего времени Япония признавала персонами нон грата только троих дипломатов. Это представитель Южной Кореи, который был выслан в 1973 году за причастность к похищению оппозиционного политика Ким Дэ Чжуна, ставшего впоследствии президентом. Вторым стал сотрудник посольства Кот-д'Ивуара, которого выслали в 2006 году за организацию подпольного казино вместе с мафией якудза. В 2012 году Япония объявила персоной нон грата сирийского посла.

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций Японии против России, включающий запрет на импорт 38 товаров, вступил в силу 19 апреля. В списке значатся алкоголь, древесина, детали двигателей для судов и самолётов и другие.