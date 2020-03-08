https://static.news.ru/photo/4962bf3a-6158-11ea-9492-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемия коронавируса стала причиной корректировки графиков дипломатических контактов сотрудников МИД РФ.

Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. По её словам, подобные изменения коснутся контактов и двусторонних визитов по всему миру, передаёт РБК.

Мы сейчас работаем с этой картой международных событий, подстраивая в том числе и график дипломатических контактов российской стороны, — заявила она.

Также сотрудники российских посольств в некоторых странах корректируют деятельность дипмиссий, опираясь на рекомендации местных властей.

Как писал NEWS.ru, исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что мир охвачен глобальной пандемией. Он заявил, что обсудил ситуацию по коронавирусу со всеми мировыми лидерами и предложил им поучаствовать в телефонной конференции по этой теме.