Эпидемия коронавируса стала причиной корректировки графиков дипломатических контактов сотрудников МИД РФ.
Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. По её словам, подобные изменения коснутся контактов и двусторонних визитов по всему миру,
Мы сейчас работаем с этой картой международных событий, подстраивая в том числе и график дипломатических контактов российской стороны, — заявила она.
Также сотрудники российских посольств в некоторых странах корректируют деятельность дипмиссий, опираясь на рекомендации местных властей.
Как писал NEWS.ru, исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что мир охвачен глобальной пандемией. Он заявил, что обсудил ситуацию по коронавирусу со всеми мировыми лидерами и предложил им поучаствовать в телефонной конференции по этой теме.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен