https://static.news.ru/photo/96e863b6-db13-11e9-91f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Saveliev/Wikimedia Commons

Служба внешней разведки (СВР) России собирает данные о том, кто мог стоять за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил глава ведомства Сергей Нарышкин.

Собираем данные. Окончательные выводы пока не делаем, — приводит слова Нарышкина ТАСС .

Саудовские нефтяные объекты были атакованы в ночь на 14 сентября. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки энергоресурса после нападения. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники.

Как писал News.ru, цены на нефть повышаются на новой волне опасений относительно добычи в Саудовской Аравии, НПЗ которой на днях пережили атаку дронов. Трейдеры не верят королевству, заявляющему о восстановлении нефтедобычи.