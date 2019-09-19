https://static.news.ru/photo/96e863b6-db13-11e9-91f6-fa163e074e61_660.jpgФото: Alex Saveliev/Wikimedia Commons
Служба внешней разведки (СВР) России собирает данные о том, кто мог стоять за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил глава ведомства Сергей Нарышкин.
Собираем данные. Окончательные выводы пока не делаем,— приводит слова Нарышкина ТАСС.
Саудовские нефтяные объекты были атакованы в ночь на 14 сентября. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки энергоресурса после нападения. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники.
Как писал News.ru, цены на нефть повышаются на новой волне опасений относительно добычи в Саудовской Аравии, НПЗ которой на днях пережили атаку дронов. Трейдеры не верят королевству, заявляющему о восстановлении нефтедобычи.