Российские власти берут на вооружение политическую многоголосицу

19 февраля открывается традиционная Мюнхенская конференция, на которой впервые за многие годы не будет ни одного официального представителя от России. Нет, когда стало известно, что туда летит новый американский президент Джо Байден, пошли разговоры о том, что, возможно, российское кресло не будет пустым. Но Дмитрий Песков расставил все точки над «i»: ни Владимир Путин, ни Сергей Лавров ни вступать, ни тем более как-то участвовать в дискуссии по проблемам международной безопасности не будут.

Иными словами, Кремль и МИД РФ лишний раз дали понять, что пока говорить с «западными партнёрами», а тем более с европейцами, не о чем. И глашатаем такого нового подхода энергично выступает глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Между тем в последнее время министр очень последователен в своих достаточно жёстких заявлениях о сложных перспективах российско-европейских отношений. То допускает возможность полного разрыва связей с Европейским союзом, то заявляет, что сама Европа, её провокационная политика санкций и приводит к такому скорбному положению вещей.

Впервые в новой российской истории министра с его заявлением о возможности разрыва отношений с единой Европой фактически дезавуировали последовательно пресс-секретарь президента и его собственное ведомство, постаравшиеся всячески смягчить жёсткие формулировки. Однако тот факт, что Лавров продолжает жёсткую линию, может свидетельствовать только о том, что такая его роль санкционирована.

И одно из возможных объяснений данного подхода сводится к переходу России к известной по американским примерам политике разноголосицы в верхах. Американцы действительно всегда ловко пользовались такой тактикой, осложняя жизнь аналитикам на других континентах.

Не исключено, что теперь и у нас выбрали подобную тактику. Её сверхзадачей может стать попытка кардинально изменить образ президента Владимира Путина, имидж которого не один год на Западе пытаются демонизировать. Не секрет, что главе российского государства системно приписывают откровенно агрессивные замыслы и чуть ли не преступления международного масштаба. Не говоря о таких «мелочах», как нарушение-де международного права. Фактически Путин — главная цель любых нападок на Россию. В понимании западных оппонентов удар наносится по одной из ключевых фигур, строящих новый миропорядок.

Владимир Путин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

И вполне допустимо, что после жёсткого напора Лаврова именно Владимир Путин выступит миротворцем, протянет европейским лидерам оливковую ветвь мира и сотрудничества на основе его известных тезисов о равноправии и взаимном уважении стратегических интересов. Тем более что очень скоро будет прекрасный информационный повод такое, как говорят, «голубиное» послание коллективному Западу озвучить.

Речь идёт о давно ожидаемом ежегодном президентском послании, которое может быть озвучено в самое ближайшее время — по некоторым прогнозам, даже 23 февраля. Как раз это будет удачный повод выступить с резонансными предложениями. Вряд ли Путин будет в своем выступлении «бряцать» вооружением, как это было два года назад.

Похоже, роли серьезно меняются. Теперь министр выглядит просто громовержцем. А Владимир Владимирович, если вспомнить Александра Пушкина, предстанет «единственным европейцем в правительстве». «Мяч» окажется на западной стороне. И если ответом будет опять молчание, то министр сможет вернуться к своей жёсткой линии.