Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США

Российская делегация, возглавляемая замглавы МИД Сергеем Рябковым, прибыла в Женеву для проведения переговоров с Соединёнными Штатами по гарантиям безопасности, сообщают корреспонденты ТАСС с места событий. Главная встреча должна состояться 10 января, но уже сегодня представители России и США проведут первые переговоры.

В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства её возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, — передает ТАСС.

В преддверии переговоров Рябков заявил, что Россия не собирается идти на односторонние уступки в рамках предстоящих встреч с представителями США и НАТО. Замглавы МИД отметил, что Москва разочарована позицией Запада и не считает её конструктивной в предстоящей дискуссии по гарантиям безопасности.

Представители Белого дома сообщили, что США настроены на предстоящие переговоры с РФ не оптимистично. Также в Вашингтоне подчеркнули, что у США нет планов размещать на Украине ракетные вооружения и выразили надежду прийти к взаимопониманию с Россией в этом вопросе. При этом в администрации США отметили, что ожидают от Москвы принятия на себя встречных обязательств.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Позже стало известно, что переговоры России и США по данному вопросу состоятся 10 января. Через два дня вопросы безопасности РФ обсудит с НАТО.