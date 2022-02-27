Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В состав вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию главы государства, передаёт ТАСС.

Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле, — сказал Песков.

Как заявил ранее представитель Кремля, Россия готова к переговорам с руководством Украины о её нейтральном статусе и отказе от размещения вооружений. По словам Пескова, это будет возможно в случае ответной готовности Киева.

Накануне глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры Украины и РФ. По его словам, это можно только приветствовать.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».